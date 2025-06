Accusata di concorso esterno Assolta la nipote del boss

In un caso che scuote l'Italia, Giuseppina Trovato, nipote del noto boss della 'ndrangheta Franco Coco Trovato, viene assolta dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La decisione del giudice Mario Santoemma di Catanzaro sottolinea come il fatto non sussista, offrendo una nuova prospettiva sulla difficile lotta alla criminalità organizzata. Una sentenza che invit a a riflettere sui limiti delle indagini e sui diritti di chi si trova nel mirino della giustizia.

Assolta perché il fatto non sussiste. Il giudice di Catanzaro Mario Santoemma a fine maggio ha assolto Giuseppina Trovato, Giusy per tutti, 40enne di Galbiate, nipote di Franco Coco Trovato, il boss 78enne della ‘ndrangheta lombarda, in carcere dal 1992 al 41 bis. Era stata arrestata nell’ambito della maxi inchiesta antimafia Karpanthos con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perchè secondo investigatori e inquirenti avrebbe cercato di convincere a non pentirsi il suo ex Danilo Monti, 7 anni più giovane di lui, esponente di spicco della Cosca di Cerva e del macellaio 35enne Francesco Rosso che ha freddato a colpi di pistola il 14 aprile 2015 a Simeri Mare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accusata di concorso esterno. Assolta la nipote del boss

Ne parlano su altre fonti

Accusata di concorso esterno. Assolta la nipote del boss; Camorra, l'ex senatore Barbato assolto dall'accusa di concorso esterno.

Concorso esterno, assolto l'ex sindaco di Capua - Terza corte di assise appello, il medico ed ex primo cittadino del comune casertano è stato ritenuto estraneo alle accuse che erano state ...

Concorso esterno in associazione mafiosa, fratelli Diana assolti - Il tribunale, presieduto dal presidente Luciana Crisci, ha messo la parola fine a una lunga odissea giudiziaria, durata ben cinque anni ...