Accordo Usa-Cina tra chip e terre rare | tregua commerciale confermata ma i dazi restano alti

l’America cerca di mantenere il controllo sulle risorse strategiche e sui mercati globali. L’accordo, che conferma la tregua commerciale, rappresenta un passo importante verso la stabilità, ma i dazi elevati continuano a frenare un vero rilancio economico. Rimane quindi aperta la sfida di trovare un equilibrio duraturo tra le due superpotenze, in un contesto mondiale sempre più complesso e interconnesso.

L' accordo raggiunto fra gli Stati Uniti e la Cina ripristina la tregua commerciale raggiunta a maggio a Ginevra e affronta alcuni dei nodi principali nelle relazioni fra le due superpotenze economiche mondiali, ossia quello delle terre rare e quello dei chip. Pechino è infatti affamata di semiconduttori avanzati per accelerare il suo sviluppo tecnologico e l' intelligenza artificiale, mentre.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

