Accordo Usa-Cina C’è l’intesa quadro ma TikTok resta nel limbo

Dopo due intensi giorni di colloqui a Londra, Stati Uniti e Cina sembrano aver gettato le basi per un nuovo capitolo nelle loro relazioni commerciali, concordando su un “quadro generale” da ratificare con i leader di entrambe le nazioni. Un passo importante verso la stabilità globale, ma il futuro rimane incerto fino alla firma ufficiale; il mondo aspetta con attenzione come si svilupperanno i prossimi sviluppi.

I negoziatori statunitensi e cinesi hanno annunciato nella notte di aver concordato un “quadro generale” per risolvere le loro controversie commerciali, lasciando ai rispettivi presidenti il compito di convalidarlo. Questo è il risultato di due giorni di incontri a Londra. “Le due parti hanno raggiunto un accordo di principio su un quadro generale e lo riferiranno ai rispettivi leader”, ha dichiarato ai giornalisti il rappresentante cinese per il commercio internazionale Li Chenggang. “L’idea è che torneremo a parlare con il presidente Donald Trump e ci assicureremo che approvi. Loro (i cinesi) torneranno a parlare con il presidente Xi Jinping per assicurarsi che approvi”, ha dichiarato il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick. 🔗 Leggi su Formiche.net