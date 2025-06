Accordo tra Stati Uniti e Cina | definito un quadro generale nei colloqui sui dazi

Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un importante accordo su "un quadro generale" durante i recenti colloqui a Londra, segnando un passo avanti nel dialogo commerciale tra le due potenze. Questo risultato, ottenuto dopo due giorni di negoziati e in continuità con la chiamata tra Trump e Xi, apre nuove prospettive per il futuro delle relazioni economiche globali. La vera sfida sarà ora trasformare questo impegno in azioni concrete e durature.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. Il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang ha dichiarato ai giornalisti nella capitale britannica che i team negoziali di Pechino e Washington hanno concordato un quadro generale per il commercio, dopo due giorni di colloqui sulla scia della chiamata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. "Le due parti hanno, in linea di principio, raggiunto un quadro di riferimento per l'attuazione di quanto concordato dai due capi di Stato durante la telefonata del 5 giugno e del consenso raggiunto durante l'incontro di Ginevra", ha detto Li. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accordo tra Stati Uniti e Cina: definito un quadro generale nei colloqui sui dazi

In questa notizia si parla di: generale - quadro - colloqui - accordo

Usa e Cina trovano accordo su "quadro generale" sui dazi | Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte, renderemo Los Angeles di nuovo sicura" | Ma un giudice "limita" i militari - In un contesto segnato da tensioni internazionali e crisi interne, Usa e Cina trovano un accordo sui dazi, mentre Trump prepara l'invio di 242 soldati per sedare rivolte e rendere di nuovo sicura Los Angeles.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. #ANSA Partecipa alla discussione

E mentre Lavrov esclude colloqui in Vaticano e per Peskov al momento «non c'è alcun accordo su una sede», Putin annuncia una «zona cuscinetto» al confine ucraino. Su entrambi i fronti si lavora ad un'intesa tra Mosca e Kiev per lo scambio di 1.000 prigioni Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi; Dazi: accordo quadro generale fra Stati Uniti e Cina, ma ancora manca l'ok di Trump; Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi.

Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi - Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra.

Affidamento diretto anche per l’accordo quadro: chiarimento dell’Anac - I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti ...