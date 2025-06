Accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina | definito il quadro generale sui dazi

Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un importante accordo sul quadro generale dei dazi, segnando un passo decisivo verso il miglioramento delle relazioni commerciali. Dopo due giorni di colloqui a Londra, i team negoziali di Pechino e Washington si sono confrontati per stabilire le linee guida di un nuovo percorso economico condiviso. Questa intesa apre nuove prospettive di collaborazione e potrebbe ridisegnare il futuro del commercio globale.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su " un quadro generale " nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. Il viceministro del Commercio cinese Li Chenggang ha dichiarato ai giornalisti nella capitale britannica che i team negoziali di Pechino e Washington hanno concordato un quadro generale per il commercio, dopo due giorni di colloqui sulla scia della chiamata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. "Le due parti hanno, in linea di principio, raggiunto un quadro di riferimento per l'attuazione di quanto concordato dai due capi di Stato durante la telefonata del 5 giugno e del consenso raggiunto durante l'incontro di Ginevra ", ha detto Li.