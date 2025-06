Accordo biennale per Leonardo Pezzola | la Samb vicina alla firma

Un biennale per Leonardo Pezzola. La Samb sta lavorando con l’agente del centrale toscano proprio su questo accordo. Le parti sono vicinissime e la fumata bianca potrebbe esserci già nelle prossime ore. Pezzola si è confermato uno dei punti di forza dell’undici di Ottavio Palladini ed ha sempre manifestato la sua volontà di restare in rossoblù. Già lo scorso anno aveva rifiutato alcuni club di C per conquistare il professionismo proprio con la Samb, dopo la deludente stagione dello scorso anno. E così è stato. Con Gennari ha composto un tandem di provata affidabilità . L’ex Nardò non ha raggiunto l’accordo con il club del Riviera delle Palme ed è seguito dalla Pistoiese con cui è prossimo alla firma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accordo biennale per Leonardo Pezzola: la Samb vicina alla firma

