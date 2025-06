Accoltellato a 17 anni nel rione don Guanella scena muta in ospedale | Non ricordo

Una notte di violenza nel cuore di Don Guanella: un ragazzo di soli 17 anni viene accoltellato multiple volte, lasciando tutti senza parole. La scena del crimine rimane silenziosa, mentre le indagini della Polizia di Stato cercano di fare luce su questo brutale episodio. Cosa si nasconde dietro quell'aggressione? Il mistero si infittisce, e le risposte sono ancora da trovare. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

La Polizia di Stato indaga sul ferimento di un 17enne, raggiunto da tre fendenti nella notte; al Pronto Soccorso del Cto il giovane non è stato in grado di raccontare cosa fosse successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

