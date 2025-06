Acciai Speciali Terni sottoscritto l’accordo di Programma | tutte le reazioni

Un passo decisivo per il futuro di Acciai Speciali Terni: con la firma del Ministro Adolfo Urso, si apre una nuova fase di sicurezza e riconversione industriale. Questo accordo di programma promette di rafforzare il sito produttivo e di garantire un nuovo slancio all’economia locale. Un traguardo importante che segna l’inizio di un percorso di crescita sostenibile e innovativa per il settore metallurgico italiano.

Una linea del traguardo tagliata per ratificare l'accordo di Programma per Acciai Speciali Terni: "Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza e di riconversione industriale del sito produttivo". A firmare il documento il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

