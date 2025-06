Acciai Speciali Terni Adolfo Urso sull’accordo di Programma | Obiettivo raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra

Dopo un percorso ricco di sfide e determinazione, l’accordo di programma per Acciai Speciali Terni è finalmente realtà. Un risultato che premia il duro lavoro di squadra e la perseveranza, segnando un passo fondamentale per il settore e l’economia locale. Il Ministro Adolfo Urso ha dichiarato: “L’obiettivo è stato raggiunto. Oltre due anni di lavoro intenso senza mai mollare...” Un esempio di come la tenacia conduca al successo.

Una firma attesa, inseguita a lungo che ha comportato diversi ‘step’ intermedi. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dichiarato sull’accordo di Programma che riguarda Acciai Speciali Terni: “L’obiettivo è stato raggiunto. Oltre due anni di lavoro intenso senza mai mollare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Acciai Speciali Terni, Adolfo Urso sull’accordo di Programma: “Obiettivo raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra”

In questa notizia si parla di: acciai - speciali - terni - adolfo

Acciai Speciali Terni: ecco le date delle fermate estive per le aree produttive e servizi - Acciai Speciali Terni ha comunicato le date delle fermate estive per le aree produttive e i servizi nel mese di agosto.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Acciai Speciali Terni, Adolfo Urso sull’accordo di Programma: “Obiettivo raggiunto grazie a un grande lavoro di squadra”; Energia, ambiente e nuovi investimenti: la Regione illustra il nuovo accordo di programma per Acciai speciali Terni; Acciai Speciali Terni, c’è la convocazione del tavolo al Mimit: ecco quando.

Vertice su Acciai Speciali Terni. Il ministro Urso presenta la sua proposta sul caro energia in vista dell'accordo da un miliardo di euro. Provocazione del sindaco Bandecchi - Si è tenuto a palazzo Piacentini il tavolo sull'acciaieria Ast di Terni, con un confronto ...