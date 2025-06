Accesso sicuro al mare per persone affette da disabilità motorie rinnovato l’accordo

Un passo avanti importante per l’inclusione e l’accessibilità: a Lecce, il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e le autorità locali viene rinnovato, consolidando un impegno di nove anni per garantire un accesso sicuro e senza barriere al mare per le persone con disabilità motorie. Un traguardo che testimonia come la collaborazione possa fare davvero la differenza.

LECCE – Nove anni di collaborazione convinta. Raggiunge questa quota, infatti, il protocollo d'intesa, siglato il 9 giugno, presso la questura di Lecce, che rinnova la collaborazione fra il ministero dell'Interno – dipartimento della pubblica sicurezza, rappresentato dal questore di Lecce.

Sulla spiaggia di rotonda Diaz, al “Lido Mappatella”, è stata installata la pedana che consente l’accesso al mare alle persone con disabilità, attivati i bagni e i beverini. A breve saranno messi a disposizioni gli ombrelloni e verranno attivate le docce. #napoli # Partecipa alla discussione

Intense alluvioni e siccità prolungate colpiscono le regioni di tutta Europa. Le disuguaglianze nell’accesso a risorse idriche sicure mettono a rischio la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. Di fronte a questa realtà, con la nuova Strategia E Partecipa alla discussione

