accattonaggio multe doppie i soldi raccolti saranno confiscati

una città sempre più attenta alla sicurezza e al decoro, l’amministrazione ha deciso di stringere le maglie contro ogni forma di accattonaggio molesto. Con sanzioni più severe e il sequestro dei proventi illecitamente raccolti, si punta a tutelare i cittadini e preservare la tranquillità urbana. La guerra dichiarata dall’amministrazione comunale rappresenta un passo deciso verso un ambiente più civile e rispettoso per tutti.

Pugno duro dell’amministrazione comunale contro l’ accattonaggio molesto, una guerra che la giunta guidata dal sindaco Juri Imeri ha intrapreso da tempo. Con la nuova ordinanza, in vigore per due anni, si conferma il divieto di chiedere l’elemosina in modo invasivo, utilizzando minori, disabili o anziani. Ma non solo. Le sanzioni saranno più pesanti: le multe, che si fermavano a un tetto massimo di 300 euro, arrivano ora fino a 500 euro e, in caso di violazione, sono previste la confisca del denaro raccolto e degli oggetti usati per chiedere l’elemosina, come cartelli o contenitori. Le somme requisite saranno destinate alle associazioni di volontariato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it