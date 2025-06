Accademia Italiana al Firenze Rocks La musica incontra la grafica

Trasformano l’esperienza di Firenze Rocks in un viaggio sensoriale unico, dove suoni e immagini si incontrano per dare vita a creazioni innovative e coinvolgenti. Un’opportunità imperdibile per artisti, appassionati e visitatori di immergersi in un mondo di pura ispirazione, alimentando la passione per musica e design. Non perdere l’occasione di vivere questa sinergia straordinaria, perché il futuro della creatività si costruisce proprio così: unendo talenti e passioni.

Quando la musica incontra la grafica, nasce qualcosa di esplosivo. Per l’edizione 2025 di Firenze Rocks, la celebre manifestazione musicale si fonde con l’estro creativo di Accademia Italiana, l’istituto di moda, design ed arti visive, che quest’anno ha dato vita ad una collaborazione che celebra il legame indissolubile tra musica e comunicazione visiva. Un sodalizio che prende forma con una serie di workshop aperti al pubblico, che si svolgeranno all’interno dell’area festival, domani, il 13 e il 15 giugno (nelle fasce orarie 15-17 e 17-19), dedicati alla grafica. Oltre a questo, il manifesto ufficiale di Firenze Rocks 2025 porterà la firma di una giovane promessa di Accademia Italiana: Sara Costantini, 21 anni, studentessa di Graphic Design e appassionata di musica fin da bambina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia Italiana al Firenze Rocks. La musica incontra la grafica

