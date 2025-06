Accademia di Belle Arti torna Clorofilla | mostre diffuse e un concerto al Sociale

L’Accademia di Belle Arti «G.Carrara» di Bergamo torna a stupire con «Clorofilla», un evento che trasforma la città in un vivace palcoscenico di creatività. Dall’11 al 15 giugno, artisti emergenti e talenti promettenti presentano mostre diffuse e un emozionante concerto al Sociale, celebrando l’arte come linguaggio universale. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento giovane e condividere momenti di ispirazione e cultura.

LA MANIFESTAZIONE. Dall’11 al 15 giugno la diciassettesima edizione di «Clorofilla», la mostra collettiva di fine anno delle studentesse e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti «G.Carrara» di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Accademia di Belle Arti, torna Clorofilla: mostre diffuse e un concerto al Sociale

