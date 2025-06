Accadde oggi | 11 giugno Luigi XVI incoronato re di Francia

Il 11 giugno rappresenta un giorno storico per la Francia, segnato dall’incoronazione di Luigi XVI, un momento cruciale nel suo destino monarchico. L’arcivescovo Charles-Antoine de la Roche-Aymon officiò l’unzione con un gesto simbolico e solenne, consacrando il nuovo re in un rito ancestrale. Questa cerimonia, intrisa di tradizione e sacralità, avrebbe poi influenzato profondamente il corso degli eventi. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata memorabile.

In quell'occasione l'arcivescovo Charles-Antoine de la Roche-Aymon unse otto volte il capo reale recitando l'antica formula: "Ungo te in regem de oleo sanctificato in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti" Alla prematura morte del fratello maggiore, Louis-August de France, figlio del delfino di Francia, .