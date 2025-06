Abruzzo terza regione in Italia per presenza social nel turismo

L'Abruzzo conquista il podio tra le regioni italiane più social nel settore turistico, attestandosi al terzo posto nel ‘Social Index Turismo’. Un riconoscimento che sottolinea l’efficacia delle strategie digitali e l’entusiasmo degli utenti nel condividere, scoprire e vivere questa splendida regione. Scopriamo insieme come l’Abruzzo sta trasformando le sue bellezze in vere e proprie esperienze social!

Abruzzo tra le regioni più social per il turismo. Si piazza, infatti, al terzo posto, alle spalle di Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento in base al 'Social Index Turismo', reso noto dall'Osservatorio digitale, centro di ricerca sulle dinamiche digitali in ambito pubblico e.

