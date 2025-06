Abodi | L’esonero di Spalletti? I modi lasciano perplessi perché…

L’addio di Spalletti alla guida della nazionale italiana ha suscitato molte domande e riflessioni. A margine di un evento, Andrea Abodi, Ministro dello sport, ha commentato l’inaspettato esonero, evidenziando i motivi che hanno portato a questa decisione. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa scelta? Scopriamo insieme i dettagli e le possibili conseguenze di questa svolta inattesa nel mondo del calcio.

A margine di un evento, Andrea Abodi, Ministro dello sport, ha parlato così dell'esonero di Luciano Spalletti come ct dell'Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Abodi: “L’esonero di Spalletti? I modi lasciano perplessi perché…”

Approfondimenti da altre fonti

Abodi: “L’esonero di Spalletti? I modi lasciano perplessi perché…”; Abodi: Da Ranieri no a condizioni in cui non sa lavorare. Spalletti? I modi lasciano perplessi.

Abodi: «L'addio a Spalletti? Modalità che mi lasciano perplesso» - È intervenuto anche Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, sul caos Nazionale, dopo l’esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto improvviso di Claudio Ranieri.