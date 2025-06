Abbuffata di musica e specialità culinarie

Preparatevi a un weekend all’insegna di musica, cibo e divertimento nella splendida cornice della Brianza. Tra concerti coinvolgenti e street food irresistibile, questa festa promette un’immersione nei sapori e nelle melodie più autentiche d’Italia. Dall’Alpino alla Emiliana, dalla Valtellina alla tradizione brianzola, ogni serata sarà un vero e proprio viaggio sensoriale. Da domani a domenica a Carate ci sarà la...

Musica e cibo, cibo e musica. E anche un po’ di sport, per divertirsi e trascorrere assieme le serate di questo inizio d’estate. Saranno diverse le feste che si terranno questo fine settimana in Brianza, a suon di concerti e street food, per un’abbuffata di rock italiano e di specialità culinarie, spaziando dai piatti alpini alle tradizioni emiliane, dai sapori tipici della Valtellina a quelli brianzoli. Da domani a domenica a Carate ci sarà la “ Festa Alpina ” organizzata dalle penne nere della città nella Baita di viale Brianza: tutte le sere cucina alpina, domani alle 21 concerto rock con gli After Falling, venerdì gli Eyelights Party Band, sabato omaggio a Vasco Rossi con i Redio Vasco e domenica la Gian Spada Band. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it