Abbiamo un problema ora perdiamo quota Panico sul volo italiano | maschere d' ossigeno per i passeggeri

Un volo italiano si trasforma in un momento di tensione quando, a causa di una perdita di pressione, le maschere d'ossigeno scendono improvvisamente tra i passeggeri. La scena di panico e preoccupazione si dipinge sul volto di chi si trova a bordo dell’aereo Aeroitalia partito da Cagliari verso Milano, martedì 10 giugno alle 19.50. Un episodio che ha messo alla prova il coraggio di tutti, dimostrando quanto sia fondamentale la preparazione e la sicurezza in volo.

Una perdita di pressione. Le maschere dell'ossigeno che vanno giù, i passeggeri che le indossano e l'ansia che sale. Sono stati attimi di paura quelli vissuti nella serata di martedì 10 giugno dai passeggeri sul volo Aeroitalia delle 19.50, partito dall'aeroporto di Cagliari e diretto a Milano. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Abbiamo un problema, ora perdiamo quota". Panico sul volo italiano: maschere d'ossigeno per i passeggeri

In questa notizia si parla di: passeggeri - volo - maschere - ossigeno

Avaria tecnica e il volo non parte: 196 passeggeri bloccati in aeroporto - Un imprevisto ha bloccato 196 passeggeri all'aeroporto di Bari: l'aereo della compagnia Wizzair, previsto in partenza per Tirana alle 7:35, non è decollato a causa di un'avaria tecnica al motore.

ALMANACCO 747 25 MAGGIO 2002 INCIDENTE CHINA AIRLINES 611 Il volo Dynasty 611 era un volo di linea della China Airlines tra Taipei e Hong Kong che il 25 maggio 2002 era operato con il Boeing 747-209B B-18255 (CN / LN21843 / 386). Circa 20 m Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Abbiamo un problema, ora perdiamo quota. Panico sul volo italiano: maschere d'ossigeno per i passeggeri; Attimi di paura sul volo Cagliari Milano per un problema di pressurizzazione; Attimi di paura sul volo Cagliari-Milano, giù le maschere d'ossigeno: Problema di pressurizzazione.

Attimi di paura sul volo Cagliari-Milano, giù le maschere d'ossigeno: "Problema di pressurizzazione" - 50 di ieri sera partito da Cagliari e diretto a Milano Linate, quando, appena sorvolato il nord dell'Iso ...

Problema di pressurizzazione sul volo Cagliari-Linate: paura tra i passeggeri - Attimi di paura questa sera sul volo Aeroitalia partito dall’aeroporto di Cagliari e diretto a Milano Linate.