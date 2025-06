Abbiamo scoperto un’app per affittare la nostra piscina e il giardino di casa così ci siamo pagati il mutuo | la trovata di Jim Beach è virale

Hai mai pensato di trasformare la tua piscina in una fonte di guadagno? Con l’app Swimply, ora puoi affittare il tuo giardino e la tua piscina a ore, proprio come si fa con le stanze su Airbnb. Questa idea semplice e innovativa sta già facendo impazzire gli Stati Uniti, aiutando i proprietari a coprire il mutuo e guadagnare extra. E se funzionasse anche da noi?

Non solo appartamenti e stanze: adesso si può affittare anche la propria piscina a ore. L’idea è semplice, funziona, e in molti stanno già incassando. La piattaforma si chiama Swimply, e negli Stati Uniti è diventata un fenomeno. Si tratta di un’app, sulla falsariga di Airbnb, che permette ai proprietari di piscine private di affittare i propri spazi per qualche ora. Tra i primi a raccontarne i vantaggi è stato Jim Beach, conduttore radiofonico americano, che ha spiegato la sua esperienza al New York Post. Con sua moglie, ha messo a disposizione la piscina del giardino di casa: “ Facciamo pagare 52 euro all’ora per l’uso della piscina e dell’area esterna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it