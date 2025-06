Abbiamo lottato contro i mulini a vento Anche per dei supereroi è troppo | il Museo del Fumetto di Milano costretto a chiudere definitivamente

Dopo 14 anni di passione e dedizione, il Museo del Fumetto di Milano chiude i battenti, vittima di sfide inaspettate e ostacoli insormontabili. Un simbolo di creatività e cultura che lascia un vuoto nel cuore degli appassionati. La chiusura rappresenta un duro colpo per il mondo dei comics, ma il ricordo e l’eredità di questa meravigliosa realtà continueranno a vivere, ispirando nuove generazioni di sognatori.

Dopo ben 14 anni d’attivitĂ , Il Museo del fumetto di Milano chiuderĂ . “È con grandissimo dispiacere che la Fondazione Franco Fossati annuncia il definitivo abbandono degli spazi di WOW Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano gestito con grande passione e successo per ben 14 anni. Il Comune di Milano, con il quale, grazie all’impegno dell’Avvocatura, abbiamo concordato l’estinzione del debito ha comunicato che lo stabile va comunque lasciato completamente libero entro il 15 giugno con conseguente cessazione di ogni attività ”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso il 10 giugno. La Fondazione denuncia che non sarĂ in grado di affrontare una doppia spesa: “Non si può chiedere alla Fondazione di svuotare tutto lo stabile, mettere tutto il materiale in un magazzino per pochi mesi, salvo poi rientrare come se nulla fosse: le spese di un’operazione di questo genere sono insostenibili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it