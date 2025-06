Abbandono rifiuti

Il problema dell'abbandono dei rifiuti nel weekend sta crescendo, aggravato dalla limitata accessibilità ai cassonetti per i residenti e dal fallimento del sistema di spazzamento meccanizzato. Sabato pomeriggio diventa il momento critico, con degrado e rischi igienici che minano la qualità della vita. È ora di pensare a soluzioni efficaci per tutelare il nostro ambiente urbano e restituire decoro alle nostre strade.

Sabato pomeriggio. Con il proliferare di AirBnB (l'accesso ai cassonetti avviene solo tramite card residenti) questo è il risultato. Degrado e rischio igienico. Senza tralasciare l'inutile spazzamento meccanizzato delle vie che lascia la stessa sporcizia di prima del passaggio!!. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Abbandono rifiuti

In questa notizia si parla di: abbandono - rifiuti - prima - sporcizia

Terracina, bloccato abbandono illegale di rifiuti sull’argine del fiume Ufente - l'impegno delle autorità per tutelare l'ambiente e combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allarme polistirolo in mare: “Tra gli scogli una distesa di rifiuti”; Rifiuti e topi, via Cadorna affoga tra sporcizia e promesse mancate; Alloggi Aler, pochi e poco curati. Si assegna un appartamento “ma sono 50 in lista d’attesa”.

Lungo la costa polvere, rifiuti e ruggine. Lo scempio dei ruderi: «Un litorale deturpato» - È l'altra faccia del lungomare di Bari, da sud a nord, ma in particolare nel Municipio 5, tra Palese e Santo Spirito, dove oltre i lavori ...