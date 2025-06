A24 produrrà The Backrooms il nuovo horror diretto da un diciannovenne

A24 sorprende ancora, affidando la regia di "The Backrooms" a un talento straordinario: Kane Parsons, appena diciannovenne e il più giovane regista nella storia dello studio. Basato sul suo universo horror virale su YouTube, questo thriller fantascientifico promette di catturare l’immaginazione del pubblico. Con star come Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, il film si appresta a diventare un appuntamento imperdibile nel panorama horror. Resta sintonizzato per scoprire cosa riserva questa intrigante avventura cinematografica.

A24 ha dato il via libera al film horror fantascientifico The Backrooms del regista Kane Parsons. A 19 anni, Parsons è il più giovane regista nella storia di A24. Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve saranno i protagonisti. Sebbene la trama sia ancora segreta, "The Backrooms" è basato sull'universo horror virale di Parsons su YouTube. La sua serie antologica ha debuttato nel 2022 e ha totalizzato oltre 190 milioni di visualizzazioni fino ad oggi. L'inizio delle riprese del film è previsto per quest'estate. Tra i produttori figurano Atomic Monster, Chernin Entertainment e 21 Laps Entertainment. Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine produrranno per 21 Laps Entertainment e Chris Ferguson per Oddfellows Pictures.

