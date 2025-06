A Villasanta la festa della musica

Preparati a vivere due giorni di pura magia musicale a Villasanta! Il 20 e 21 giugno, il centro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con eventi coinvolgenti e spettacoli emozionanti che celebrano la festa nazionale della musica. Tra note che risuonano tra le vie e deliziosi punti di ristoro per una serata indimenticabile, questa festa promette di unire comunità e passione. Non mancare, perché la musica è il linguaggio universale che unisce tutti!

Una due giorni di eventi e spettacoli in occasione della festa nazionale della musica. L'appuntamento è a Villasanta con la festa della musica, il 20 e 21 giugno, una serie di appuntamenti culturali e ricreativi dedicati alla musica per le vie del centro e con punti di ristoro dove cenare o. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Villasanta la festa della musica

