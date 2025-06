A tutta velocità davanti alle scuole scappa dalla polizia e provoca un incidente

a tutta velocità davanti alle scuole, scappando dalla polizia e provocando un grave incidente. La vicenda, che ha portato all’arresto del 35enne bresciano a Sarezzo, mette in luce il rischio e l’intensità di comportamenti irresponsabili che minacciano la sicurezza di tutti. Questa storia ci invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole e di agire sempre con responsabilità, soprattutto in aree pubbliche sensibili.

Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e fuga dall'incidente: sono questi i reati contestati al 35enne bresciano che lunedì mattina è stato arrestato a Sarezzo dagli agenti della Polizia Locale della Valtrompia. Poco prima delle 13 è stato avvistato a bordo della sua auto mentre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - A tutta velocità davanti alle scuole, scappa dalla polizia e provoca un incidente

In questa notizia si parla di: polizia - incidente - tutta - velocità

Incidente in Viale Miramare, motociclista chiede al pedone rimasto illeso di rivolgersi alla polizia locale - Un incidente si è verificato ieri, 12 maggio, intorno alle 14.45, in viale Miramare a Trieste. Un motociclista, coinvolto nell'episodio, ha invitato un pedone rimasto illeso a contattare la polizia locale per fornire testimonianze utili.

INCIDENTE PARTINICO La dinamica Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, l'auto su cui viaggiavano le vittime Cristian Abate e Leonardo Di Blasi, una Fiat Grande Punto, avrebbe sbandato a causa dell'alta velocità, superando pro Partecipa alla discussione

Incidente sull'A4, furgone si schianta a tutta velocità contro un tir: un morto. Traffico in tilt Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

? A tutta velocità davanti alle scuole, scappa dalla polizia e provoca un incidente; In bici scappa dalla polizia a tutta velocità e si schianta contro un palo: 17enne in prognosi riservata; A tutta velocità contro un'altra auto e addosso all'ambulanza. Poi i maranza scappano a piedi.