A Tones Teatro Natura arriva Superbandistico il raduno delle bande

A Tones Teatro Natura torna il Raduno delle Bande, un evento imperdibile che unisce musica, teatro e cultura in un’atmosfera unica immersa nella natura. Dal 13 giugno al 7 settembre, la stagione estiva si prepara a offrire spettacoli coinvolgenti, performance artistiche e momenti di convivialità all'aperto. Un’occasione perfetta per vivere un’estate all’insegna dell’arte e della socialità, creando ricordi indimenticabili sotto il cielo stellato. Non mancate!

Riparte la programmazione estiva di Tones Teatro Natura. La nuova stagione parte venerdì 13 giugno e si conclude domenica 7 settembre, con un programma denso e articolato tra musica, teatro, danza, performance, attività outdoor, food e incontri con esponenti del mondo della cultura.

Superbandistico apre Tones Teatro Natura alla cava Oira Crevoladossola il 13-14 giugno Partecipa alla discussione

