A scuola si parla del referendum Sasso accusa la docente di propaganda La risposta | Falso

articolo di una serie che mette in luce le dinamiche delicate tra scuola e politica, evidenziando l'importanza di un dibattito equilibrato e rispettoso. La vicenda solleva interrogativi su come si possa garantire l’imparzialità educativa, anche in contesti così sensibili, e invita a riflettere sul ruolo dei docenti nel promuovere un ambiente di apprendimento libero e critico.

Lezione tema referendum in un liceo di Pesaro ha acceso un dibattito politico. La docente √® una consigliera del Partito Democratico che, come riporta¬† Il Resto del Carlino, sarebbe stata accusata¬†di aver fatto propaganda politica in favore del ‚ÄúS√¨‚ÄĚ, riferendo che la partecipazione sarebbe apparsa quasi obbligatoria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: referendum - docente - propaganda - scuola

Elezioni e referendum: docente scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista, che permessi posso chiedere? Se la scuola è sede di elezioni il giorno non si recupera - In occasione di elezioni e referendum, i lavoratori che ricoprono ruoli come scrutatori, segretari o presidenti di seggio hanno diritto a permessi dal lavoro.

Prima una docente strumentalizza gli studenti, tenendo una lezione a scuola durante la quale li invita a votare al referendum, poi quando questi si ribellano e denunciano l'accaduto sui giornali dice che i ragazzi mentono, praticamente dei bugiardi. Questo è q Partecipa alla discussione

Premesso che sarebbe da verificare l'autenticit√† di questa bevera propaganda... Il messaggio pi√Ļ bello? Un docente che usa la sua autorit√† per influenzare una sua alunna. Fuori dalla scuola e in una chat privata. Bel messaggio, non c'√® che dire. La merda vi Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum, alunni contro prof: ‚ÄúVoleva dirci come votare‚ÄĚ; La denuncia degli alunni contro la prof (e consigliera Pd): cosa ha fatto prima del voto; Lezione sul referendum, centrodestra 'docente si dimetta'.

Lezione sul referendum, centrodestra 'docente si dimetta' - Arriva la richiesta di dimissioni per la consigliera comunale pesarese del Pd da parte del centrodestra.