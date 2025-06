A Sant' Andrea parte la settimana del quartierista | gli eventi

La settimana del quartierista di giugno 2025 è qui, pronta a coinvolgere e entusiasmare tutta Sant'Andrea! Tra eventi tradizionali e iniziative innovative, il quartiere si anima in via delle Gagliarde con una serie di appuntamenti che celebrano la passione e l'identità locale. Un calendario ricco di momenti unici, pensati per rafforzare i legami e creare ricordi indelebili. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile prima dell’ingresso in piazza di armati e...

Al via la nuova stagione estiva al Teatro del Chiostro di Sant'Andrea - Al via la nuova stagione estiva al Teatro del Chiostro di Sant'Andrea! Da maggio a settembre, l'arena si anima con un ricco programma di concerti, spettacoli teatrali e presentazioni, curato da Lilith Associazione Culturale, Solidarietà e Lavoro e altre realtà dedicate alla riqualificazione del territorio.

Fiori d’arancio a Porta Sant’Andrea! Il Quartiere si unisce con gioia nel fare i più sentiti auguri a Giacomo e Carlotta, che lo scorso sabato hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio. Giacomo, noto e appassionato quartierista, è motivo d’orgoglio p Partecipa alla discussione

?Settimana del Quartierista Giugno 2025 ? Sta per cominciare una delle settimane più attese dell’anno! Dall’ 11 al 20 Giugno il Quartiere di Porta del Foro vi aspetta con serate indimenticabili ricche di divertimento, tradizione e spirito giallocremisi!? Partecipa alla discussione

