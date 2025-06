A Roma un nuovo regolamento sugli affitti brevi | cosa può cambiare per gli host di Airbnb

Roma si prepara a rivoluzionare il mondo degli affitti brevi, con un nuovo regolamento che promette di cambiare le regole del gioco per gli host di Airbnb. Con misure che mirano a bilanciare turismo e qualità della vita locale, le novità sono alle porte. Ma cosa significa tutto ciò per chi gestisce case vacanze nella Città Eterna? Scopriamolo insieme in questa guida dettagliata.

Affitti brevi, novitĂ in vista a Roma. Gli assessori al Turismo, Alessandro Onorato, al Patrimonio, Tobia Zevi, e all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, hanno firmato una memoria di giunta che elenca le linee guida per la definizione di "una proposta di regolamento per la disciplina dell'attivitĂ di locazione di immobili a uso residenziale per fini turistici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

