A Roma manifestazione pro-Palestina a Garbatella

A Roma, nel vibrante quartiere della Garbatella, si è svolta una manifestazione di solidarietà per la Palestina, coinvolgendo alcune centinaia di cittadini. Il corteo, partito vicino alla stazione della metro B Garbatella, ha attraversato le strade del quartiere per arrivare nel giardino Monsignor Nobels. Organizzata da gruppi di estrema sinistra, questa protesta testimonia l’impegno della comunità locale in un momento di crescente tensione nella zona. La manifestazione si inserisce in un quadro di forte mobilitazione e sensibilizzazione sull’attuale situazione mediorientale.

Roma, 11 giu. (askanews) - Manifestazione nel quartiere della Garbatella di Roma per la Palestina. Un corteo, a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone, è partito in prossimità della stazione della metro B Garbatella per raggiungere il giardino Monsignor Nobels. La protesta è stata organizzata da diversi gruppi di estrema sinistra nel quartiere della zona centro-sud della capitale che è stato teatro negli ultimi giorni di tensioni, con i gruppi filopalestinesi che hanno denunciato quelle che hanno definito come provocazioni e atti d'intimidazione filo-israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Roma manifestazione pro-Palestina a Garbatella

In questa notizia si parla di: roma - garbatella - manifestazione - palestina

