A Roma la prima hamburgeria dell’influencer da milioni di follower

A Roma apre la prima hamburgeria dell'influencer da milioni di follower, un passo decisivo nella trasformazione del social in realtà concreta. Già esplorato il fenomeno di influencer che portano il loro brand offline, questa nuova avventura dimostra come il potere dei personaggi noti possa influenzare non solo le mode, ma anche l’economia locale, creando nuove opportunità e trend nel mondo della ristorazione. Quello che succede oggi segna un nuovo capitolo...

Già qualche tempo fa avevamo raccontato della seconda vita degli influencer che, in modi diversi, trovano nuove strategie per portare il loro business offline, nella vita reale. In quella occasione si parlava di personaggi diventati celebri sui social per la loro narrazione del cibo e che, sempre intorno al cibo, hanno creato impresa fuori dal proprio profilo Instagram. Quello che succede oggi è diverso, il potere trainante dei personaggi noti nei social, unito al loro valore di fare community, spinge alcune realtà a investire su di loro per creare progetti di impresa offline. Progetti concreti come la ristorazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Roma la prima hamburgeria dell’influencer da milioni di follower

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Like! | A Roma la prima hamburgeria dell’influencer da milioni di follower; Lo youtuber Mocho apre il suo secondo burger bar a Milano: “ho già venduto 70mila panini”; I panini gratis? Vi dico come è andata. La risposta di Cicciogamer89 alle polemiche.

Francesca Giubelli, la prima influencer italiana creata con l'AI: tifa Roma, mangia pizza e dice 'no' alla maternità surrogata - perché è la prima influencer digitale italiana creata con l'intelligenza artificiale, nata per rappresentare il made in Italy e «per essere vicina alla gente comune».