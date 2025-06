A Prova di Zampa i cani eroi della Sics a Zoomarine

un'occasione unica per scoprire il valore dei nostri cani eroi. Maia, Rio, Eros e gli altri sono pronti a dimostrare come il loro coraggio e addestramento salvino vite umane. Non perdere questa straordinaria esperienza all'insegna dell'amore e della competenza, perché le zampette di questi protagonisti sono davvero "a prova di salvataggio".

Maia, Rio, Eros, e tanti altri: sono i cani della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, che il 14 e 15 giugno tornano protagonisti di “A Prova di Zampa”, una campagna dedicata al soccorso acquatico. L'iniziativa si svolgerà a Zoomarine, voluta dal direttore generale Alex Mata, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "A Prova di Zampa", i cani eroi della Sics a Zoomarine

