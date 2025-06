A ottobre stop ai diesel Euro 5 | Ma è come chiudere una diga con un chewing gum

A partire dal 1° ottobre, i motori diesel Euro 5 saranno vietati nelle grandi città del Bacino Padano, un passo deciso per combattere l’inquinamento e rispondere alle richieste dell’Unione Europea. Ma come si può affrontare questa sfida? È come cercare di chiudere una diga con un chewing gum: richiede ingegno, determinazione e soluzioni innovative. E nel nostro territorio, le aree coinvolte si preparano a questa nuova fase.

Dal prossimo 1° ottobre al 15 aprile 2026, stop delle auto diesel Euro 5 nei Comuni con più di 30 mila abitanti. Il provvedimento impone alle Regioni del Bacino Padano (Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna) l’adozione di misure stringenti per contrastare l’inquinamento atmosferico, anche in risposta alle procedure d’infrazione da parte dell’Ue, aperte contro l’Italia. Nel nostro territorio, le aree urbane interessate dal provvedimento dove gli Euro 5 diesel non potranno dunque circolare, sono quelle di Ravenna, Faenza e Lugo. La limitazione è circoscritta ai giorni feriali, dalle 8.30 alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A ottobre stop ai diesel Euro 5: "Ma è come chiudere una diga con un chewing gum..."

Stop diesel Euro 5, Lega e Salvini decisi a scongiurarlo. Coinvolte dal primo ottobre alcune regioni del Nord.

Stop diesel Euro 5, Lega e Salvini decisi a scongiurarlo. Coinvolte dal primo ottobre le Regioni del bacino padano: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto #ANSAmotori #ANSA Partecipa alla discussione

