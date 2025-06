A New York la manifestazione contro la politica migranti di Trump

A New York, migliaia di giovani si sono riuniti in una vibrante protesta contro le recenti politiche migratorie di Donald Trump. Con cori e striscioni, hanno invocato: "Ice, fuori da New York", ribadendo il loro dissenso e chiedendo un cambiamento. La manifestazione, partita da Foley Square e attraversando il cuore di Manhattan, rappresenta un forte segnale di solidarietĂ e opposizione. Questi eventi testimoniano come la cittĂ si schieri contro le decisioni che minacciano i diritti umani e la tolleranza.

New York, 11 giu. (askanews) - "Ice, fuori da New York", gridavano i manifestanti mentre migliaia di loro, per lo più giovani, marciavano per le strade di New York per protestare contro la politica migratoria di Donald Trump. I manifestanti, tra cui molti giovani, si sono radunati a Foley Square, una piazza vicino ai tribunali dove venerdì scorso le forze dell'ordine hanno arrestato dei migranti, per marciare attraverso lower Manhattan. ICE è all'agenzia federale per l'immigrazione, che nelle ultime settimane ha aumentato gli arresti di migranti e richiedenti asilo negli Stati Uniti, preludio ai violenti scontri di Los Angeles.

