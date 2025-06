A Monza un nuovo pullmino per il trasporto disabili | a pagare la benzina saranno le aziende private

a Monza, un nuovo simbolo di inclusione e solidarietà: un moderno Peugeot Boxer dedicato al trasporto di disabili e anziani. Con questa iniziativa, le aziende private si fanno carico della benzina, sostenendo così il welfare cittadino. Consegnato ufficialmente oggi presso Villa Casati, il nuovo pullmino rappresenta un passo avanti per l’accessibilità e l’assistenza sociale. Un segnale concreto che Monza investe nel benessere di tutti i suoi cittadini.

Si tratta di un Peugeot Boxer, è stato consegnato ufficialmente oggi, mercoledì 11 giugno, presso Villa Casati, la nuova sede centrale dei Servizi sociali di Monza, ed è il nuovo mezzo destinato al trasporto di persone con disabilità e anziani in città.

