a monza la scuola non va in vacanza corsi estivi tra arte sport e cucina

A Monza, l’estate si trasforma in un’occasione di crescita e divertimento con corsi estivi tra arte, sport e cucina: una vera e propria scuola che non conosce vacanze. Per grandi e piccoli, i progetti finanziati dal Pon coinvolgono scuole primarie, medie e istituti tecnici, offrendo opportunità educative innovative anche durante i mesi più caldi. E da ieri, il piano estate prende vita tra le aule di Monza, rendendo questa estate unica e ricca di scoperte.

La scuola continua anche d'estate, per grandi e piccoli. Tanti i progetti con fondi ministeriali Pon avviati nel 2024 e che proseguono anche quest'anno. Protagonisti i piccoli delle scuole primarie Anzani, Masih, della media Bonatti e i grandi dell'istituto tecnico Hensemberger. Il Pon per il Piano estate si declina in 8 moduli all'istituto comprensivo Correggio di Monza: tre sulla scuola Masih, altrettanti all'Anzani e due alla Bonatti, da ieri fino a sabato 14, con festa finale insieme ai genitori. Alla Masih i bimbi di prima e seconda sono protagonisti nel progetto "Il colore dei suoni" che stimola la conoscenza degli strumenti musicali e delle emozioni generate dalla musica.

