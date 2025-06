A Milano il volo con Adam e la madre

Alle 23:18, l’aereo con Adam, la madre e altri 80 palestinesi evacuati da Gaza è atterrato a Linate, portando con sé una storia di dolore e speranza. Adam, unico sopravvissuto tra dieci fratellini, ora affronta cure in Italia dopo aver perso tutto in un conflitto devastante. La sua vicenda ha già assunto il volto di un simbolo della sofferenza di un popolo, ricordandoci l’importanza di solidarietà e pace.

23.18 E' atterrato all'aeroporto milanese di Linate il volo con a bordo il piccolo Adam, la madre e altri 80 palestinesi evacuati da Gaza. Adam è l'unico sopravvissuto di 10 fratellini. Gli altri sono morti col papà in un bombardamento israeliano su Gaza. Per Adam le cure all'ospedale di Milano Niguarda. Il piccolo ha fratture alle braccia e lesioni ai nervi. L'undicenne è diventato un simbolo della tragedia che sta vivendo la popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: adam - milano - volo - madre

"Portiamo il piccolo Adam in Italia, lo cureremo in un ospedale di Milano" - Il piccolo Adam, simbolo di speranza in un contesto di sofferenza, sarà curato in un ospedale di Milano.

Ha perso tutti i fratellini e il papà, uccisi a Gaza da un raid israeliano. Ma da stasera, trasportato con un volo umanitario, il piccolo Adam sarà a Milano assieme alla madre, la dottoressa Alaa al-Najjar che era al lavoro al Nasser Medical Center quando i jet di T Vai su Facebook

Gaza: è atterrato a Linate il volo con il piccolo Adam e la madre. Il bimbo sarà curato a Niguarda; Adam a Milano, bimbi palestinesi in Italia per curarsi; A Milano il volo con Adam e la madre.

Gaza: è atterrato a Linate il volo con il piccolo Adam e la madre. Il bimbo sarà curato a Niguarda Come scrive msn.com: Il ragazzino è rimasto gravemente ferito agli arti nel raid israeliano contro la sua abitazione nella Striscia.