A Levizzano appuntamento con la tradizionale sagra del tortellone Luna nel pozzo

a levizzano appuntamento con la tradizionale sagra del tortellone Luna nel Pozzo. A Levizzano Rangone, dal 30 giugno al 13 luglio, torna uno degli eventi gastronomici più amati dell’estate modenese, un’occasione unica per assaporare le autentiche specialità locali in un’atmosfera coinvolgente e autentica. Immersa tra colline e vigneti, questa piccola frazione offre il contesto ideale per gustare piatti tradizionali e vivere momenti di festa indimenticabili. Non mancate!

