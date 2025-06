A Isola della Scala Festa al Parco

Preparatevi a vivere un weekend all’insegna di allegria, tradizione e sapori autentici con "Festa al Parco" ad Isola della Scala! Un evento imperdibile che trasformerà l’area verde storica in un palcoscenico di sagre, musica e delizie enogastronomiche, coinvolgendo tutta la comunità e i visitatori. Non perdete questa occasione di scoprire il cuore pulsante di un paese che celebra la sua identità: la festa sta per cominciare!

Le Botteghe di Isola della Scala, con il patrocinio del Comune e la cura organizzativa di Ente Fiera, annunciano il ritorno di "Festa al Parco", l’atteso evento che animerà l’area verde storica del paese nel weekend del 13, 14 e 15 giugno 2025. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Isola della Scala "Festa al Parco"

Cantastorie, teatro, musica e libri protagonisti dell’estate culturale a Isola della Scala - Preparati a vivere un’estate all’insegna della cultura e dell’emozione ad Isola della Scala. Con quindici appuntamenti tra musica, teatro, libri e danza, l’evento “L’estate culturale isolana” trasformerà parco Rebotti e l’auditorium Santa Maria Maddalena in palcoscenici di creatività e divertimento.

L'estate Isolana continua il prossimo weekend, dal 13 al 15 giugno, con la Festa al Parco organizzato dalle Le Botteghe di Isola della Scala Partecipa alla discussione

Alcuni scorci della location che tra alcuni giorni ospiterà FESTA AL PARCO Un' oasi verde in pieno centro a Isola della Scala per un weekend di musica, cultura, divertimento. Una festa per tutti !! Non mancheranno delizie enogastronomiche. Festa Al Partecipa alla discussione

