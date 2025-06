A Imola non si farà più il GP di Formula 1 gelato Salvini che un mese fa annunciava nuovi fondi

Il sogno di vedere ancora Imola nel calendario della Formula 1 svanisce, lasciando spazio a un futuro incerto per gli appassionati italiani. Mentre il ministero dei Trasporti annunciava con entusiasmo nuovi fondi, ora si scopre che nel 2026 il Gran Premio di Imola non ci sarà più, ridimensionando le ambizioni di rilancio dello sport. Cosa significa questa decisione per il motorsport italiano? Scopriamolo insieme.

Nel 2026, salta il Gran premio di Formula 1 a Imola. Il calendario delle gare è stato ufficializzato oggi, e in Italia resterà solamente la corsa di Monza. Ma meno di un mese fa il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini aveva stanziato 40 milioni di euro per i due GP, definiti "fondamentali volani economici e vetrine internazionali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: imola - formula - salvini - mese

Formula 1,a Imola domina Max Verstappen - Max Verstappen domina il Gran Premio dell'Emilia-Romagna a Imola con un monologo di 16.48 minuti, portandosi a casa la vittoria davanti a Norris e Piastri.

Fuori Imola, dentro Madrid. Sono queste le principali novità nel calendario del mondiale di Formula 1 2026 ufficializzato oggi dalla Fia. Come previsto – il contratto in scadenza nel 2025 non è stato rinnovato -, scompare l’appuntamento sul circuito di casa Ferr Partecipa alla discussione

Ho appena firmato una petizione per salvare il Gran Premio di Formula 1 di Imola, uno degli appuntamenti più iconici del motorsport internazionale e un vanto per l’Italia. È notizia di questi giorni che il contratto per ospitare il GP di Imola scadrà quest’anno e Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

F1 a Imola, c'è anche l'aiuto economico del governo: Volano economico e vetrina internazionale; Imola 2026, arriva l’aiuto del Governo: pronti nuovi fondi per Imola e Monza!; Salvini: “Niente più GP di Monza? La Formula 1 non esiste”.

Imola fuori dal calendario di Formula 1, scontro politico. La Regione rilancia: "Nuova proposta" - Imola saluta il Gp di F1 faticosamente riabbracciato nel 2020, dopo un’attesa lunga 14 anni.

Imola, stop al Gran Premio, dal 2026 sarà sostituito da Madrid. Cancellata la tradizione - L’Italia dello sport perde un evento importante, il Gran Premio di Formula 1 a Imola.