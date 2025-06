A Graz memoriale per le 10 vittime della sparatoria a scuola

In un doloroso momento di lutto, Graz si unisce in un silenzioso abbraccio per ricordare le dieci vittime della tragica sparatoria. Un minuto di silenzio e un memoriale allestiscono un messaggio di solidarietà e speranza, mentre i residenti rendono omaggio con fiori, candele e ricordi. La comunità si stringe nel dolore e nella volontà di trovare pace, affinché questa tragedia possa diventare un monito per un futuro più sicuro e consapevole.

Graz, 11 giu. (askanews) - Un minuto di silenzio e un memoriale fuori dalla scuola di Graz, in Austria, in omaggio alle dieci persone uccise in una sparatoria da un ex alunno. I servizi di emergenza sono ancora sul posto e offrono aiuto a chi ne ha bisogno, mentre i residenti lasciano fiori, candele, messaggi e peluche. Tra le vittime figurano sette donne e tre uomini la cui età non è stata specificata. Il presunto autore ha agito da solo e si è suicidato in un bagno dell'edificio, secondo la polizia. Il giovane, un ventunenne austriaco originario della regione, ha usato un fucile e una pistola di cui era legalmente in possesso per commettere l'aggressione.

Almeno nove persone sono morte e 12 sono rimaste ferite - di queste ne risultano gravi quattro - in una sparatoria avvenuta all'interno dell'istituto Borg di Graz, in Austria, nella mattina di martedì 10 giugno. Ad aprire il fuoco è stato un ex studente dell'istituto,

