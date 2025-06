A Gaza una nuova strage della farina | Israele uccide decine di palestinesi in attesa di aiuti umanitari

In un video drammatico che scuote le coscienze, Gaza assiste a una nuova strage mentre decine di civili palestinesi, inermi e affamati, cercano speranza tra le macerie di un’umanità in crisi. L’attacco, avvenuto durante un tentativo di raggiungere i aiuti umanitari, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi crede in un futuro di pace e solidarietà. La tensione aumenta: cosa sta succedendo davvero? Continua a leggere.

Almeno 25 civili palestinesi sono stati uccisi mentre tentavano di raggiungere il centro di aiuti nei pressi dell’ex insediamento di Netzarim, a Gaza. Testimoni e soccorritori parlano di un attacco improvviso contro una folla di affamati in cerca di cibo e generi di prima necessità. Decine i feriti, molti in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

