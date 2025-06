A Gaza Greta fa finta di essere l’ostaggio

In un clima di tensione crescente, Greta a Gaza si finge ostaggio, rifiutando di vedere il video del 7 ottobre e accusando Israele di averli rapiti in acque internazionali. Con altri tre attivisti espulsi e otto arrestati per aver rifiutato di firmare i documenti, la crisi si intensifica. Londra, nel frattempo, mira a due ministri di Netanyahu, alimentando un quadro di instabilità e scontro diplomatico che promette sviluppi ancora più politici e complessi.

