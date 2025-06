A Firenze quaranta gang giovanili L’allarme dell’Osservatorio legalità

Firenze si conferma epicentro di un fenomeno preoccupante: quarante gang giovanili, con oltre 40 solo in città, alimentano un allarme crescente secondo l’Osservatorio della legalità in Toscana. Un quadro inquietante che si riflette anche nelle recenti operazioni di polizia, coinvolgendo province come Arezzo e Pisa. La sfida è intensa: combattere questa insidia prima che diventi un problema ancora più grave per il futuro della regione.

In Toscana si stima l’esistenza di almeno 200 gang giovanili, di cui oltre 40 soltanto a Firenze. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio regionale della legalità, presentato ieri. Nel report vengono ricordati l’operazione di polizia su tutto il territorio nazionale dello scorso febbraio "che ha interessato anche le province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa e Prato con ritrovamento di armi, droga e refurtiva e oltre 50mila euro in contanti", i sequestri di armi e stupefacenti e l’individuazione di oltre 600 profili social inneggianti all’odio, alla violenza e all’uso di armi. All’iniziativa hanno partecipato fra gli altri, gli assessori regionali Monia Monni e Stefano Ciuoffo, oltre a questore e procuratore generale di Firenze, Fausto Lamparelli ed Ettore Squillace Greco (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "A Firenze quaranta gang giovanili". L’allarme dell’Osservatorio legalità

In questa notizia si parla di: firenze - gang - giovanili - osservatorio

