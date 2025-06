A Dubai il 5° Festival Internazionale di Poesia e Arte della Via della Seta

A Dubai si è svolto il 5176° Festival Internazionale di Poesia e Arte della Via della Seta, un evento straordinario che celebra il patrimonio culturale e il dialogo tra Oriente e Occidente. Organizzato dal Forum Mondiale delle Nazioni Unite sulla Via della Seta e dalla Silk Road International Poetry Federation, questo festival ha trasformato la Biblioteca Mohammed bin Rashid in un crocevia di creatività e pace, rafforzando i legami tra diverse culture e visioni del mondo. Un’occasione unica per riscoprire il potere universale dell’arte.

Via della Seta: patrimonio culturale e ponte di pace tra Occidente e Oriente di Franca Colozzo * Il Forum Mondiale delle Nazioni Unite sulla Via della Seta (UNWSF) e la Silk Road International Poetry Federation (SRIPF), presieduti da Wang Fangwen, hanno presentato il 5° Silk Road International Poetry Festival, tenutosi nella splendida cornice della Biblioteca Mohammed bin Rashid, a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 23 al 30 maggio 2025, che ha visto la presenza di moltissimi poeti. Oltre cento poeti provenienti da Asia, Europa, Africa, America, Oceania, Cina ed Emirati Arabi Uniti si sono riuniti presso la Biblioteca Nazionale di Dubai per assistere all'inaugurazione del 5° Festival Internazionale di Poesia e Arte della Via della Seta a Dubai, Emirati Arabi Uniti.

In questa notizia si parla di: seta - festival - dubai - internazionale

