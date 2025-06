A Disneyland Paris in treno | l' esperienza inizia già in viaggio

Imbarcati sul TGV INOUI da Milano e scopri un viaggio che va oltre il semplice spostamento: Disneyland Paris ti aspetta con un mondo magico ricco di avventure, emozioni e spettacoli mozzafiato. Topolino, Spiderman, Peter Pan e Alice ti accompagneranno in un’esperienza unica, arricchita da laser, proiezioni 3D e concerti dal vivo. Quest’estate, lasciati trasportare in un festival di emozioni senza confini, dove il divertimento comincia già in viaggio.

Topolino, Spiderman, Peter Pan e Alice. Ma anche laser, proiezioni 3D e concerti dal vivo: quest'estate Disneyland Paris si trasforma in un festival delle emozioni. E con il TGV INOUI da Milano, il sogno comincia ancora prima di arrivare.

A BORDO DI TGV INOUI LA MAGIA DI DISNEYLAND PARIS Tgv Inoui e Disneyland Paris di nuovo partner, questa volta per promuovere il Disney Music Festival, in programma dal 19 aprile al 7 settembre. Per celebrare l'evento, è stato presentato il treno Tgv

