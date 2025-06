A Cortina d’Ampezzo le strutture ricettive si preparano a Giochi

a cortina d’ampezzo le strutture ricettive si preparano a giochi. (Adnkronos) – Cortina d’Ampezzo si prepara a vivere un momento di grande rilevanza internazionale: tra meno di un anno, insieme a Milano, ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Questo evento rappresenta una nuova tappa nella lunga tradizione sportiva della località, confermandone il prestigio nel panorama mondiale degli sport invernali e il suo ruolo di Regina delle Dolomiti. In vista dei Giochi, Cortina sta attraversando un emozionante processo di rinnovamento e accogl

(Adnkronos) – Cortina d’Ampezzo si prepara a vivere un momento di grande rilevanza internazionale: tra meno di un anno, insieme a Milano, ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Questo evento rappresenta una nuova tappa nella lunga tradizione sportiva della località, confermandone il prestigio nel panorama mondiale degli sport invernali e il suo ruolo di Regina delle Dolomiti. In vista dei Giochi, Cortina sta attraversando un’importante fase di rinnovamento con nuove strutture ricettive che hanno recentemente aperto le loro porte: l’Hotel Tofana e l’Eight Hotel, entrambi a 5 stelle, oltre alla Casa Guargnè. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: cortina - giochi - ampezzo - strutture

Giochi invernali Milano-Cortina, il governo stanzia altri 800 milioni di euro pubblici per le Olimpiadi “a costo zero” - Il governo italiano ha deciso di stanziare ulteriori 800 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, contraddicendo l'impegno iniziale di realizzare l'evento a costo zero per lo Stato.

Un nuovo appuntamento per scoprire le strutture che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (qui tutti i video). A Cortina d’Ampezzo, oltre allo Sliding Centre in via di completamento, cambiano anche l’Olimpia delle Tofane – una d Vai su Facebook

A Cortina d'Ampezzo le strutture ricettive si preparano a Giochi; Dove saranno le Olimpiadi di Milano-Cortina? Ecco le sedi delle gare e dei villaggi; Curling a Cortina: il test event per lo Stadio del Ghiaccio, lavori completati all’85%.

A Cortina d'Ampezzo le strutture ricettive si preparano a Giochi Come scrive msn.com: Dall'hospitality all'arte della cucina, fase di rinnovamento per la località sciistica ...