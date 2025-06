A Collesecco contrada di Tollo si inaugura la cappella in onore di Sant' Onofrio

Il 12 giugno, a Contrada Collesecco di Tollo, si aprirà un nuovo capitolo di spiritualità e memoria con l'inaugurazione della cappella dedicata a Sant'Onofrio. Questo luogo, nato dall'antico ritrovamento di un monastero nascosto tra le pieghe della storia locale, rappresenta un ponte tra passato e futuro. Gli anziani della contrada ricordano con affetto i racconti dei loro nonni e bisnonni, custodendo così un patrimonio di fede e tradizione che oggi si rinnova.

contrada - collesecco - tollo - cappella

