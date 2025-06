A Cesena la 51esima edizione della Notturna di San Giovanni

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: sabato 14 giugno, Cesena si anima con la 51ª edizione della Notturna di San Giovanni. Un evento ricco di tradizione e allegria che, come ogni anno, anticipa le celebrazioni per il santo patrono. Dalle 16 in piazza della Libertà, l’atmosfera si accenderà tra corse, musica e sorrisi. Non perdere questa occasione di scoprire il cuore pulsante della città: l’avventura sta per iniziare!

Sabato 14 giugno torna a Cesena la Notturna di San Giovanni, giunta quest’anno alla sua 51esima edizione. L’evento che anticipa, come da tradizione, le celebrazioni per il santo patrono della città prenderà il via in piazza della Libertà, con il ritrovo fissato per le ore 16 e la partenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Cesena la 51esima edizione della Notturna di San Giovanni

In questa notizia si parla di: cesena - 51esima - edizione - notturna

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cesena, torna sabato 14 giugno la 51esima edizione della Notturna di San Giovanni; Cesena, sport. Tutto pronto per la 51esima Notturna di San Giovanni: appuntamento sabato 14 giugno; Podismo, tutto pronto per la Notturna di San Giovanni, tutte le informazioni su percorsi e iscrizioni.

Cesena, torna sabato 14 giugno la 51esima edizione della Notturna di San Giovanni - La Notturna di San Giovanni torna anche quest’anno con la sua 51esima edizione.

Podismo, tutto pronto per la Notturna di San Giovanni, tutte le informazioni su percorsi e iscrizioni - Sabato 14 giugno torna a Cesena la Notturna di San Giovanni, giunta quest’anno alla sua 51esima edizione.

Cesena, scarpette ai piedi per la Notturna di San Giovanni - Il tracciato è quello classico: dal centro città si raggiunge la periferia sud fino a Rio Marano, si affronta la salita Ridolfi di un migliaio di metri, si torna in pianura scendendo verso Ponte ...