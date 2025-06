A Castelferretti le commemorazioni per il passaggio del fronte ricordando la staffetta Teresa Vergalli

A Castelferretti, le celebrazioni per l’81° anniversario del passaggio del fronte sul territorio di Falconara rendono omaggio alla coraggiosa staffetta partigiana Teresa Vergalli, conosciuta come ‘Annuska’. Un’occasione speciale per riscoprire il valore del sacrificio e della memoria storica, grazie all’impegno della Pro Castelferretti e dell’Istituto Nastro Azzurro – Federazione di Ancona. Un ricordo vivo che unisce passato e presente, rafforzando il senso di comunità e di libertà.

