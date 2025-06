A Caserta arriva Un'estate al Belvedere tra musica e teatro | in calendario Corsi De Gregori Ligabue e Giorgia

A Caserta, dall’1 luglio al 26 settembre 2025, prende vita un’estate al belvedere: un festival imperdibile tra musica e teatro, con grandi nomi come Ligabue, Giorgia, De Gregori e Nannini. Un’occasione unica per vivere emozioni indimenticabili sotto le stelle, immersi in un’atmosfera magica e coinvolgente. Preparati a lasciarti trasportare dalla cultura e dall’energia di questa estate speciale: non perdere il ritmo, perché l’appuntamento è solo all’Estate al Belvedere!

Si terrà a Caserta dal 27 giugno al 26 settembre 2025 Un'Estate al Belvedere, il Festival di Musica e Teatro che vedrà sul palco artisti come Lucio Corsi, Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Vincenzo Salemme, Eduardo Leo e Tananai, tra gli altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vincenzo Salemme raddoppia le date del suo spettacolo a Caserta, nuova replica di “Ogni promessa è debito” al festival Un’Estate da Belvedere - Vincenzo Salemme raddoppia le date del suo spettacolo "Ogni promessa è debito" al Belvedere di San Leucio, in occasione della decima edizione del festival "Un’Estate da Belvedere".

La Terrazza Leuciana del Belvedere di San Leucio illuminata dal Belcanto del Classart 5tet https://casertaweb.com/notizie/la-terrazza-leuciana-del-belvedere-di-san-leucio-illuminata-dal-belcanto-del-classart-5tet/… Partecipa alla discussione

I big della musica e del teatro a San Leucio e Caserta. Presentata la decima edizione di Un'Estate da Belvedere #ANSA Partecipa alla discussione

